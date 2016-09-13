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Philippe Rouge: Il ‘fashion/design’ made in Italy

Per la collezione autunno/inverno 2016 Philippe Rouge eyewear presenta cinque montature nate con gli architetti Ludovica Serafini e Roberto Palomba

13 Settembre 2016 - 11:30 | di Vincenzo Comi

Lookbook Philippe Rouge eyewear, collezione autunno/inverno 2016

Per l’autunno/inverno 2016 Philippe Rouge eyewear presenta cinque nuove montature nate dalla fusione del design più all’avanguardia

con la scelta delle migliori materie prime.

Prodotti esclusivi e unici garanti dalla qualità al 100% made in Italy.

La collezione A/I 2016 è stata realizzata in collaborazione con gli architetti Ludovica Serafini + Roberto Palomba.

Le novità autunno-inverno riguarderanno i modelli Raphaela, René e, Albert, Janis e Francine.

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