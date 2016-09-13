Philippe Rouge: Il ‘fashion/design’ made in Italy
Per la collezione autunno/inverno 2016 Philippe Rouge eyewear presenta cinque montature nate con gli architetti Ludovica Serafini e Roberto Palomba
13 Settembre 2016 - 11:30 | di Vincenzo Comi
Per l’autunno/inverno 2016 Philippe Rouge eyewear presenta cinque nuove montature nate dalla fusione del design più all’avanguardia
con la scelta delle migliori materie prime.
Prodotti esclusivi e unici garanti dalla qualità al 100% made in Italy.
La collezione A/I 2016 è stata realizzata in collaborazione con gli architetti Ludovica Serafini + Roberto Palomba.
Le novità autunno-inverno riguarderanno i modelli Raphaela, René e, Albert, Janis e Francine.
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