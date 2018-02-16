Continuano gli appuntamenti con le ‘Piacevoli chiacchierate‘. Ospite di questa settimana, in diretta Facebook sulla nostra pagina CityNow.it, il portiere ‘pararigori’ Emanuele Belardi.

Una storia fatta di successi quella di Emanuele Belardi, portiere nato ad Eboli nel 1977. Esordisce in serie A con la maglia della Reggina nella stagione 1999-2000 a San Siro contro il Milan Campione d’Italia. Fu l’assoluto protagonista del match con un rigore parato a Shevchenko allo scadere quando il risultato era fermo sul 2-2, punteggio storico per i calabresi. Dopo aver proseguito la sua carriera in amaranto fino al 2004 ebbe la fortuna di giocare nella Juventus prima, facendo da secondo al leggendario Buffon ed all’Udinese poi, alle spalle di Handanovic…

Passato, presente e futuro di Emanuele Belardi, tra i portieri più amati dalla piazza reggina.

Siete pronti ad interagire sulla nostra pagina Facebook? Emanuele Belardi risponderà alle nostre ed alle Vostre domande in diretta. L’appuntamento è per oggi alle 14:00!

Stay Tuned!