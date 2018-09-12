Pianeta Viola, continua l’importante restyling, FOTO
Nonostante lo sgombero del 30 settembre incomba, la società neroarancio fa sapere che al Pianeta Viola i lavori continuano anche nei festivi
12 Settembre 2018 - 10:36 | di Domenico Suraci
Tramite i social la società neroarancio fa presente quanto segue: PIANETA • continuano i lavori
Nonostante incomba lo sgombero del 30 settembre, continuano senza sosta i lavori di riqualificazione del Pianeta Viola, attività fortemente voluta dall’AD Coppolino.
Pulizie straordinarie, anche di via Pio XI (non di sua competenza) con di fronte un Istituto Scolastico, cancelli, impianti di video sorveglianza, di condizionamento, elettrico, idraulico, residenze, tecnologie, altro.
Grazie a tutte le aziende che ci stanno supportando in questo tour de force, lavorando anche nei festivi. Presto sarà dato loro pubblico riconoscimento.
Abbiamo voglia di correre, centimetro dopo centimetro.
La Viola è di chi la ama, davvero
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