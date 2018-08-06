Cosa accadrà nel rione Modena, ci sarà un braccio di ferro tra Coppolino e Condello, oppure si troverà una soluzione? Arbitro dell’incontro la Città Metropolitana. Ecco di seguito la nota della Viola del presidente Coppolino.

NOTA 12 • PIANETA VIOLA

Viola Reggio Calabria informa che dopo l’incontro del 30 luglio scorso presso la Città Metropolitana – primo giorno del progetto sportivo a Reggio Calabria portato avanti dall’Amministratore Unico dr. Coppolino – nessuna novità si è registrata in merito alla opportunità, concordata in tale incontro, di potere effettuare sopralluogo congiunto e ricevere istruzioni sulla natura del rapporto eventualmente in essere fra Istituzione Pubblica (Città Metropolitana) ed Istituzione Sportiva (Viola Reggio Calabria) riguardo il Pianeta Viola (foresteria, campi da basket e calcetto, palestra, altro).

Come già comunicato alle figure preposte, Viola Reggio Calabria in assenza di celeri riscontri entro mercoledì 8 agosto, procederà a trasferimento presso altra sede dovendo far partire le convocazioni per i Sig. Atleti (raduno previsto lunedì 20 agosto) e permettere alle oltre trenta persone che lavorano già oggi per la Viola Reggio Calabria di potere avere certezze logistiche necessarie per avviare la stagione sportiva 2018-19, che peraltro è di fatto già iniziata. La Viola è di chi la ama.