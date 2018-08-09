NOTA 21 • SOPRALLUOGO PIANETA VIOLA

Il sopralluogo al Pianeta Modena con lo studio internazionale

Viola Reggio Calabria informa che domani, venerdì 10 agosto 2018, si procederà a sopralluogo Pianeta Modena insieme a Studio Associato Internazionale per progetto riqualificazione globale.

Parallelamente, si ritiene opportuno informare circa gli impegni che si intendono perseguire mediante partecipazione a bando per gestione pluriennale del Pianeta Modena dopo avere letto dichiarazione del Sig. Sindaco della Città Metropolitana in data 07/08/2018 (link http://tiny.cc/4e9mwy, “al fine di valorizzare maggiormente e rendere finalmente fruibile, alle scuole e alle società sportive dell’area metropolitana, l’impianto sportivo di via Pio XI,conosciuto dal grande pubblico come Pianeta Viola, sarà pubblicato un avviso per la concessione pluriennale dello stesso.

“):

I punti del progetto per il bando

1 > presentazione domanda di partecipazione al bando 2 > presentazione progetto allegato alla domanda di partecipazione al bando* 3 > presentazione delle modalità di copertura finanziaria del progetto allegata alla domanda di partecipazione al bando – 2 > presentazione progetto allegato alla domanda di partecipazione al bando*: a > render grafico elaborato da Studio Associato Architettura con esperienza internazionale (interventi di manutenzione, restyling e nuove strutture inerenti foresteria, uffici, palestra, campo da basket, campo da calcetto, cucina, cortile, prospetto esterno, altro); b > progetto “Viola & Regione Calabria”: iniziativa pluriennale tesa a riposizionare il brand Viola nel segmento medio alto di percezione non solo nei confronti dei 600.000 abitanti della Città Metropolitana, ma di tutti e 1,973 milioni di abitanti della Regione Calabria mediante iniziative di carattere sportivo (scuole e società sportive), sociale (terzo settore), mediatico, istituzionale, industriale ed imprenditoriale. La Viola è di chi la ama.