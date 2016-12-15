A Piazza Castello lo spettacolo ‘Divina commedia 2.0. – Il viaggio’

Reggio Calabria – L’Associazione Piccola Opera Papa Giovanni Onlus presenta, presso Piazza Castello dalle ore 17:00, lo spettacolo itinerante “Divina commedia 2.0. – Il viaggio”.



Il progetto “DIVINA COMMEDIA 2.0. – Il Viaggio” è uno spettacolo teatrale itinerante. Un presepe contemporaneo che attraversa tre luoghi, tre spazi: inferno, purgatorio, paradiso. L’intera pièce verrà realizzata dalle persone accolte nei vari servizi dell’Associazione Piccola Opera papa Giovanni Onlus. Circa 140 tra attori e operatori. Un viaggio verso la salvezza, attraverso l’analisi di tutte le contraddizioni umane che ci allontanano da essa, che porterà gli spettatori dentro loro stessi, a ripercorrere vecchi e nuove impronte. Lo spettatore verrà trascinato in più storie, realtà diverse, frammenti di momenti vissuti. Cinque quadri che rappresenteranno le seguenti tematiche: spettacolarizzazione, globalizzazione, tempo, dipendenze e speranza. Durante questo viaggio ogni persona verrà accompagnata ad attraversare il confine dell’indifferenza, dell’egoismo, del qualunquismo, vivrà la lotta dell’umanità per la conquista della felicità. Sospeso tra passato e presente, impregnato di realtà, fra riflessione e speranza lo spettatore è invitato a vivere in prima persona l’essenza della vita. Poiché ognuno di noi non si muove solo attraverso gli spazi, ma anche attraverso il tempo: tutta la vita dell’uomo è da considerarsi un viaggio, paragonabile ad una serie ininterrotta di tappe, di incontri, insieme ad altri compagni. Quindi non ci resta che iniziarlo questo viaggio accompagnati dai nostri Caronte: “Buonasera a tutti,seguitemi e non vi pentirete. Vi condurrò in un viaggio senza tempo, dove le immagini e le parole si mescolano. Lasciate fuori i vostri pensieri e immergetevi per qualche minuto in questa realtà ricca di significato, che solo i più coraggiosi riusciranno a cogliere.

3 – 2 – 1 … che il viaggio abbia inizio!!”.