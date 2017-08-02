Piazza Castello si rinnova con l’inaugurazione di un’area giochi per bambini
Un'area giochi donata all'associazione Centaurea rende piazza Castello più adatta a famiglie e bambini, accanto al Castello Aragonese
02 Agosto 2017 - 11:06 | di Eva Curatola
Un altro pezzo della nostra città prende forma e brilla di luce propria.
Protagonista del cambiamento questa volta è la piazza del nostro bellissimo Castello Aragonese. La piazza, già luogo di ritrovo per i giovani reggini, diventerà presto un ambiente adatto anche alle famiglie e ai più piccoli.
L’appuntamento per vedere l’opera che renderà Piazza Castello un ambiente di svago a 360° è per Sabato 5 agosto alle ore 10, a piazza Castello, nello spazio antistante le scuole Principe di Piemonte e G. Galilei.
Verrà infatti inaugurata nella mattina di sabato l’area giochi che l’associazione Centaurea ha allestito, grazie ad una generosa donazione finalizzata ad offrire ai più piccoli uno spazio attrezzato, in un sito connotato dalla vicinanza di più istituti scolastici.
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