Sono iniziati i lavori di bonifica, pulizia e messa in sicurezza degli scavi di piazza Garibaldi. In data odierna la ditta incaricata sta procedendo a bonificare ed a ripulire l’area.

I lavori si stanno concentrando sullo scavo rivolto lato mare. Si spera che queste operazione possano essere propedeutiche a quelli che saranno i successivi interventi di valorizzazione di quello che è un sito archeologico di grandissimo valore, che è affiorato in uno dei luoghi simbolo della città in pieno centro cittadino, questo è l’auspicio degli associati del Comitato Corso Sud e dei residenti della zona che ambiscono che questo sito possa diventare un punto di riferimento anche in chiave turistica per rilanciare l’immagine positiva della città di Reggio Calabria.

Fonte: ReggioTv

Foto di Emanuele Praticò