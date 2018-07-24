Gli scavi di Piazza Garibaldi saranno totalmente interrati per la messa in sicurezza, in attesa di una futura riapertura e valorizzazione

Gli scavi di Piazza Garibaldi saranno totalmente interrati per la loro messa in sicurezza. Un’ordinanza del sindaco vieta il parcheggio dal 23 luglio al 31 luglio nelle aree adiacenti alle ringhiere di protezione.

Gli appelli del Comitato Corso Sud, dei residenti, degli appassionati di archeologia al momento, sottolineiamo al momento non son serviti. Troppo complicato concepire un progetto unico di piazza nel breve tempo, perciò si è pensato di coprire, probabilmente ha vinto il buon senso, in attesa di una loro riapertura e valorizzazione.

Come più volte ribadito e scritto l’unico scavo di interesse, rilevato grazie alla ricerca del Georadar è quello che si affaccia sul Corso Garibaldi, accanto l’edicola per intenderci. Lo scavo centrale e quello di fronte la Stazione Centrale non hanno fatto emergere nulla di rilevante, un semplice canale idrico, riconducibile si a migliaia di anni fa, ma che aveva un semplice funzione di servizio.

L’ultimo evento organizzato dal Comitato Corso Sud, ha aggregato tutti i soggetti protagonisti dell’evoluzione di questa scoperta epocale, forse talmente storica da aver stordito tutti, quasi imbarazzando. Nell’attesa si mettano in ordine le idee riguardo queste preziosità, si è preferito custodirle e preservarle.