Piccola industria, mercoledì l’incontro-dibattito ‘L’alternanza…’
Confronto tra scuola e imprese nella Sala Convegni di Confindustria Reggio Calabria, con l'Ufficio scolastico regionale e le aziende associate
06 Giugno 2016 - 11:28 | di Vincenzo Comi
Si svolgerà mercoledì 8 giugno, inizio ore 9.45, presso la Sala Convegni di Confindustria Reggio Calabria (Via del Torrione, 96), l’incontro-dibattito dal titolo “L’alternanza scuola-lavoro sotto la lente” organizzato da Piccola Industria di Unindustria Calabria e Piccola Industria di Confindustria Reggio Calabria.
Nel corso dell’evento, che prevede un ampio confronto tra il mondo della scuola e quello del lavoro, verrà presentata l’esperienza delle aziende associate che nel contesto di questa innovativa metodologia didattica esercitano un ruolo formativo primario verso i giovani.
Dopo i saluti del presidente di Confindustria Reggio Calabria, Andrea Cuzzocrea e del presidente di Unindustria Calabria, Natale Mazzuca, il presidente di Piccola industria Reggio Calabria, Antonino Tramontana, introdurrà gli interventi dei principali attori che concorrono, nella nostra realtà, alla realizzazione delle iniziative di alternanza scuola-lavoro. Il dibattito si propone di focalizzare, inoltre, l’attenzione sul ruolo dell’Ufficio scolastico regionale grazie alla presenza Diego Buscè, direttore generale dell’Ufficio scolastico della Calabria.
A seguire le conclusioni affidate ad Aldo Ferrara, presidente Piccola Industria di Unindustria Calabria e il dibattito.
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