Alla Botteguccia di PietraKappa un nuovo appuntamento dedicato alla conoscenza della parte produttiva del nostro territorio: mercoledì 23 Maggio, alle ore 18:30, incontreremo alcuni soci della cooperativa agricola Comunità Sant’Arsenio di Armo di Reggio Calabria, azienda fondata nel 2005 da un gruppo di giovani del posto che, spronati e guidati dall’intuizione profetica del loro parroco, don Valerio Chiovaro, decidono di dare forma ad un sogno che li accomunava, quello di creare qualcosa che gli permettesse di crescere insieme donando nuova vita ad un luogo allora abbandonato, convinti che quel pezzo di terra incolto sarebbe diventato un luogo di speranza, in cui sperimentare accoglienza, fiducia, amicizia, comunità.

Le attività della cooperativa agricola

Costituita da trenta soci che sperimentano nella fatica e nella bellezza del lavorare assieme la forza dell’amicizia, la cooperativa promuove attività proprie dell’agricoltura multifunzionale: coltivazione del fondo agricolo, vendita di marmellate e liquori ricavati dalla lavorazione degli agrumi, laboratori didattici rivolti alle scuole, ospitalità, raccolta differenziata con gli asinelli, il progetto ‘Orto e mangiato’, fattoria degli animali, agricompleanni, progetti in collaborazione con varie realtà del territorio.

Al termine dell’incontro la Comunità Sant’Arsenio ci guiderà in una degustazione dei propri prodotti.

Vi aspettiamo da PietraKappa in via della Giudecca 40 di Reggio Calabria.

I prossimi appuntamenti di maggio da PietraKappa

Prossimi appuntamenti del mese di Maggio da PietraKappa:

Mercoledì 23 ore 18:30 – Incontro con la cooperativa agricola “Comunità Sant’Arsenio” di Armo

Domenica 27 – Escursione a Pietra Cappa e alle Rocche di San Pietro (locandina allegata – prenotazione entro giovedì 24 maggio)

Mercoledì 30 ore 18:30 – Incontro con Marcello Manti, titolare del MuseOsteria “Il tipico calabrese” di Cardeto