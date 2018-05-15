Da Pietrakappa l’evento ‘Gli Armeni in Calabria’
Alla scoperta delle piccole-grandi storie del territorio: un incontro sugli armeni arrivati in Calabria a partire dal V secolo
15 Maggio 2018 - 19:10 | di Davide Nucera
Continua la serie di incontri organizzati da PietraKappa, la Botteguccia del Conoscere, alla scoperta delle tante piccole-grandi storie che hanno caratterizzato, in migliaia di anni, il territorio della città metropolitana di Reggio Calabria.
Sabato 19 aprile, alle ore 18:30, il prof. Sebastiano Stranges ci parlerà, con l’ausilio di immagini suggestive, degli armeni che sono arrivati in Calabria a partire già dal V sec. d.C., che sono stati commercianti, stratioti, soldati o nobili condottieri.
Gli armeni in Calabria dal nono secolo
Nel nono secolo con l’avanzata araba su Reggio Calabria; all’inizio del 901 Reggio fu conquistata dagli Arabi, capeggiati da Abû el’-Abbâs, che massacrarono gli abitanti e uccisero il vescovo.
Nella vallata di Bruzzano, si stanziarono così gli armeni e gli ebrei: dei primi abbiamo le testimonianze nella toponomastica, Rocca degli Armeni a Bruzzano, e nei manufatti religiosi come le chiese grotte, di Brancaleone Superiore e a Bruzzano Vecchia.
Verso la fine del IX secolo e nel X, con il riaffermarsi della potenza bizantina in Italia, vediamo di nuovo con frequenza, sulla scena della vita politica della Penisola, battaglioni e capi armeni.
Toponimi e cognomi di origine armena
Oltre alla ricca archeologia lasciata dagli armeni, ritroviamo toponimi, cognomi e vocaboli. Così per Bruzzano il cui nome antico era Bursana , BUR (buyr in arm. profumo) e SA e NA, tradotto in armeno, diventa un posto pieno di profumi. Dal paese Bursana provengono anche i cognomi Borsomati e Burzumati.
Molti cognomi di Reggio e provincia sono armeni, un mondo tutto da scoprire quello degli armeni in Calabria.
Vi aspettiamo alla Botteguccia di PietraKappa, in via della Giudecca 40 di Reggio Calabria.
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