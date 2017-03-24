PinApp-RC, il progetto calabrese di Unesco Edu
Trenta studenti dell'ITT Panella Vallauri protagonisti del progetto che porta la Pinacoteca civica nell'era digitale
24 Marzo 2017 - 12:51 | di Federica Geria
Nasce da un’intuizione del D.S. dell’ITT Panella Vallauri, Prof.ssa Anna Nucera, il coinvolgimento di trenta studenti dell’istituto, veri protagonisti, al progetto “PinApp-RC”, che si propone l’obiettivo di fornire una molteplicità di stimoli utili a maturare scelte professionali e di studio consapevoli, nonché strumenti indispensabili alla lettura del passato attraverso la tecnologia del presente.
L’idea che un bene culturale debba essere fruibile da parte del pubblico, complici le nuove tecnologie, è alla base della proposta di implementazione dell’App “Pinacoteca Civica di Reggio Calabria” al fine di proporre qualcosa di davvero nuovo e godibile per tutti coloro che si vogliono avvicinare all’arte. Un lavoro che riflette l’evoluzione della fruibilità del patrimonio culturale.
La conferenza stampa, che si terrà nei locali dell’Aula Magna dell’I.T.T. Panella-Vallauri, sabato 25 marzo alle ore 11,00 segna l’inizio della fase esecutiva.
Interverrano:
Il Dirigente Scolastico dell’ITT Panella Vallauri, Prof.ssa Anna Nucera;
Il rappresentante Regionale, Comitato giovani della CNI UNESCO Calabria, Dr.ssa Claudia Ventura;
Il referente UNESCO – EDU Calabria, Dr.ssa Carla Filetti;
Il responsabile progetto Pinapp-RC, del Comitato giovani del CNI UNESCO, Dr.ssa Giuseppina Cassalia.
Al tavolo dei relatori anche i partner di progetto:
Dr. Domenico Rositano per Calabresi Creativi
Dr. Gabriele Morabito per Living Camera s.r.l.;
Dr. Paolo Lo Giudice per RecLife;
e i docenti dell’ITT Panella Vallauri
Ing. Maurizio Marzolla, referente interno
Ing. Valter Capola, Animatore Digitale.
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