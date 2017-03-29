Pino Aprile e il Movimento Neoborbonico all’Unical

Si terrà domani, giovedì 30 marzo, alle ore 14.45 presso l’aula Solano, cubo 19/B ponte carrabile, del Dipartimento di Lingue e Scienze dell’Educazione, il 75° seminario del progetto scientifico-didattico Pedagogia della R-Esistenza, giunto al sesto anno di attività.

Dopo i saluti delle Autorità accademiche, sarà Michele Inserra, giornalista de Il Quotidiano del Sud, ad introdurre i lavori del convegno, coordinati dai docenti Unical Giancarlo Costabile e Rossana Adele Rossi. Toccherà poi a Pino Aprile, autore del best seller Terroni, e a Gennaro De Crescenzo, Presidente del Movimento Neoborbonico, discutere il tema dell’iniziativa: Unità o MalaUnità? Che cos’è stato davvero il nostro Risorgimento? E’ previsto in chiusura uno spazio dedicato al dibattito, che sarà aperto dalla giovane studiosa calabrese Chantal Castiglione.