Pino Strati sull’inaugurazione delle fermata di Pentimele
Nella giornata di inaugurazione della fermata di Pentimele, Pino Strati rilancia l'integrazione tra treni e bus Atam a Reggio Calabria
11 Giugno 2016 - 16:51 | di Vincenzo Comi
Nella giornata di oggi si inagura la nuova fermata di Pentimele, un grande sforzo di RFI-FS, che deve essere colto con grande entusiasmo per aver realizzato questa infrastruttura, di cui devono seguire atti concreti nell’organizzazione del trasporto nella futura citta’ metropolitana, come nei fatti lo è il servizio metropolitano fs che va sostenuto e migliorato.
Le dodici stazioni ferroviarie di Reggio Calabria
Come non tutti sanno, la città di Reggio Calabria, è servita da ben dodici stazioni, le citiamo per conoscenza dei cittadini, sono, Catona, Gallico, Archi, Pentimele, S.Caterina, Lido, Centrale, Omeca, Aereoporto, S.Gregorio, Pellaro , Bocale.
Un grande patrimonio pubblico per la mobilità dei cittadini, in cui da anni sosteniamo che l’integrazione vettoriale e tariffaria porterebbe vantaggi nel miglioramento del servizio per gli utenti e nei costi per le aziende.
Con le FS che servono così tante località in ambito comunale, i bus dell’ATAM devono integrarsi con dei nuovi capilinea per servire le parti alte e collinari della città.
La proposta: tre capilinea e un biglietto unico
La nostra proposta è quella di creare tre capilinea con le coincidenze con il servizio metropolitano fs, a Gallico , Lido, Pellaro, ogni 15 minuti i bus svolgono un servizio circolare nel comprensorio di competenza, quindi, con un unico biglietto e, con orario comune dei due vettori, si potrebbe davvero parlare di un efficiente servizio di trasporto.
Da non dimenticare, che il comprensorio del comune di Reggio, si estende per oltre venti chilometri nella fascia costiera e collinare.
Crediamo sia giunto il tempo di riprendere un dialogo tra FS,COMUNE ed ATAM con un tavolo tecnico per tracciare insieme un moderno sistema di trasporti nell’ottica della città metropolitana.
Il Presidente dell’associazione Incontriamoci Sempre
Pino Strati
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