Il ‘Piria’ al centro dell’Europa con il progetto Erasmus

L'ITE Piria è l'unico istituto della città selezionato per Erasmus Plus: studenti in Spagna e prossimo incontro a Reggio dal 2 al 6 maggio

L’ Istituto Tecnico Economico “R. Piria”, guidato dal Dirigente Scolastico Ing. Prof. Ugo Neri, si protende verso l’Europa grazie al progetto Erasmus + “Solution: from dropouts to excellence”. L’Istituto, unico in città ad essere selezionato per partecipare al programma Erasmus Plus Ka2 219, per le annualità 2016- 2018, ha già maturato in passato una notevole esperienza nella gestione dei progetti Comenius.

Il tema che sarà affrontato in questi due anni di lavoro progettuale riguarda le situazioni di disagio giovanile che portano alla dispersione scolastica e l’individuazione delle diverse soluzioni al problema, fino al raggiungimento dell’eccellenza.

Dal 12 al 17 febbraio scorso una delegazione di studenti, accompagnati dalle docenti prof.sse Clara Elizabeth Báez e Monica Tuscano, ha partecipato al primo dei tre incontri transnazionali previsti, presso Albaida – Spagna, con gli altri Paesi partners: Spagna, Repubblica Ceca, Portogallo e Germania.

Attraverso le attività programmate, gli alunni hanno avuto la possibilità di costruire relazioni amichevoli con coetanei dei diversi paesi dell’UE partecipanti al progetto e di condividere esperienze di lavoro e di ricerca; durante i momenti di ospitalità in famiglia, inoltre, i ragazzi sono entrati in contatto diretto con una cultura straniera, imparando ad apprezzarla e a rispettarla.

Il dialogo interculturale stabilito dalle docenti e dagli studenti continuerà nel prossimo incontro che si svolgerà a Reggio Calabria dal 2 al 6 maggio 2017.