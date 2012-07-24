Piromalli apre la Settimana del teatro gallicese

Scopri la XXXIV edizione della Settimana Teatrale di Gallicese, un mix unico di spettacoli teatrali, concerti e mostre che riflettono sul passato, presente e futuro. Dal terremoto del 1908 ai classici di Moliere e De Filippo

XXXIV Edizione della Settimana Teatrale di Gallicese: Un Viaggio tra Storia, Musica e Teatro

La XXXIV Settimana Teatrale di Gallicese ha aperto i battenti con una mostra dedicata al terremoto del 1908, nel suggestivo scenario del teatro greco del Parco della mondialità di Gallico. Un evento organizzato dal Gruppo Teatro Libero Gallicese, che promette una settimana ricca di cultura, spettacolo e riflessione.

Un Inizio di Riflessione e Musica

La cerimonia di apertura, presentata da Sergio Notaro, ha offerto un momento di riflessione sul tragico terremoto del 1908, grazie all’introduzione del consigliere regionale Giuseppe Giordano. Seguito dal concerto del cantastorie Pino Piromalli, le cui ballate sono state introdotte dalle parole del filosofo Gianfranco Cordì, creando un ponte tra passato e presente attraverso musica e riflessioni filosofiche.

Il Calendario degli Appuntamenti Teatrali

Martedì 24 luglio – Il malato immaginario, di Moliere. Regia di Francesco Ferro. Compagnia “In… Stabile” di Bronte.

– Il malato immaginario, di Moliere. Regia di Francesco Ferro. Compagnia “In… Stabile” di Bronte. Mercoledì 25 luglio – Pi virtù ru Spiritu Santu, di Rocco Chinnici. Regia di Roberto Mandica. Nuovo Teatro Aquila.

– Pi virtù ru Spiritu Santu, di Rocco Chinnici. Regia di Roberto Mandica. Nuovo Teatro Aquila. Giovedì 26 luglio – Filomena Marturano, di Eduardo De Filippo. Regia di Andrea Carraro. Cooperativa “Il Giullare” di Salerno.

– Filomena Marturano, di Eduardo De Filippo. Regia di Andrea Carraro. Cooperativa “Il Giullare” di Salerno. Venerdì 27 luglio – Uomo e galantuomo, di Eduardo De Filippo. Regia di Marco Silani. Gruppo teatrale “L’Arciere” di Cosenza.

Quest’anno, la Settimana Teatrale di Gallicese si rivela come un momento di alto valore culturale, unendo la tradizione teatrale a momenti di profonda riflessione sul nostro essere e sul nostro cammino collettivo verso il futuro.

Non perdete l’occasione di partecipare a questo evento unico, per immergervi nelle storie raccontate sul palcoscenico e vivere emozioni che solo il teatro sa offrire.