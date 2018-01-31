Il 30 Gennaio, i rappresentanti di classe delle sei quinte Superiori e i rappresentanti d’Istituto del Liceo “N.Pizi” di Palmi si sono recati presso la sede del Liceo Scientifico “G.Galilei” di Lamezia-Nicastro per partecipare allo START UP del Protocollo d’Intesa tra l’Ordine dei Giornalisti e il MIUR.

Il Progetto prevede, nel corso del corrente anno scolastico, almeno tre incontri formativi tra giornalisti e alunni delle quinte classi in preparazione della prova scritta dell’esame di Stato in modalità “articolo di giornale”.

Le fake news e il ruolo dei giornalisti

Sono stati relatori la Dottoressa Giovanna Bergantin ( MIUR-USR Calabria ) e il Presidente dell’Ordine dei giornalisti, Peppe Solùri. Quest’ultimo, in particolare, si è soffermato sull’importanza del Progetto medesimo, indicando ai giovani presenti in sala quanto, oggi più che mai, sia necessario imparare a distinguere le fake news dalla vera notizia che il giornalista deontologicamente preparato a questo mestiere deve saper trasmettere, mettendo in pratica l’intuizione, l’analisi e la sintesi, doti di cui si compone l’intelligenza umana, in particolare quella di chi vuole diventare giornalista.

La Dottoressa Bergantin, ha sottolineato che, al di là della sua finalità che è quella di far esercitare gli studenti sulla modalità di stesura di un articolo di giornale, imparando ad operare con cura la selezione delle notizie da riportare e attenendosi alla pura verità dei fatti, il Progetto offre la possibilità di arricchirsi perchè guida i giovani a saper discernere tra le notizie false, sempre più spesso riportate sui social network, e la verità che spesso viene inficiata da falsi giornalisti.

L’adesione delle scuole al progetto

Con nota Prot. N. 208 del 16 gennaio 2018 si è richiesto, pertanto, di rinnovare l’attività già iniziata l’anno scorso, ma non conclusa per ragioni di tempi scolastici: peraltro, solo in pochi Istituti aderenti all’iniziativa formativa vi era stata la presenza di qualche giornalista nella prima lezione da porgere agli studenti. Con questo incontro le scuole, che già avevano aderito al Progetto l’anno scorso, hanno dato conferma di adesione anche per questo anno scolastico.

Gradita l’accoglienza riservata a tutti gli ospiti da parte del Dirigente del Liceo Scientifico di Nicastro. Hanno accompagnato gli studenti del “Pizi” la Preside, Prof. ssa Maria Domenica Mallamaci e, in qualità di Referente, la Prof. ssa Marilea Ortuso.

Marilea Ortuso