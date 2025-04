Giornata della Terra: Plastic Free risponde ‘presente’ alla Foce del Calopinace

“È tutto pronto per uno degli eventi più importanti della nostra associazione”, dichiarano i referenti reggini di Plastic Free che, per il weekend dedicato alla Terra, si apprestano a unire le forze insieme a decine di volontari per riqualificare l’area della foce del Calopinace. L’evento si terrà sabato 26 aprile pomeriggio, dalle 15:30 alle 18:30, nella spiaggia adiacente alla foce, poco più avanti dei parcheggi del nuovo parco urbano Tempietto.

Insieme a Plastic Free anche l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, con i Dipartimenti DIIES e DICEAM della Facoltà di Ingegneria, le associazioni studentesche E.U.Re.Ca, CRAL e ESN e il Rotaract Reggio Calabria Sud Parallelo 38.

“Come ogni anno, per questa data speciale, sentiamo forte il sostegno dei nostri concittadini e delle realtà associative e imprenditoriali del nostro territorio. Il senso di appartenenza e lo spirito di collaborazione che dimostrano ci danno la carica giusta per impegnarci sempre di più per il bene della nostra città e ci danno ragione per credere che un futuro diverso è veramente possibile”, affermano i referenti Ludovica Monteleone, Serena Pensabene, Alberto Fio e Federica Repaci.

L’obiettivo: 100.000 kg di rifiuti rimossi in tutto il mondo

L’evento di Reggio sarà uno dei 200 appuntamenti che si svolgeranno in contemporanea in tutto il mondo nel weekend del 26 e 27 aprile, con l’obiettivo di rimuovere 100.000 kg di rifiuti dall’ambiente in soli due giorni. Un’iniziativa che mira a sensibilizzare più persone possibile sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica e degli abbandoni illeciti di rifiuti nell’ambiente.

Leggi anche

Per partecipare all’appuntamento del 26 aprile a Reggio Calabria è necessario iscriversi cliccando “Partecipa” a questo link: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/11072/26-apr-reggio-di-calabria.

Si consiglia di portare con sé dei guanti da lavoro e una borraccia con l’acqua. Tutto il resto dell’occorrente sarà fornito da Plastic Free e da Ecologia Oggi, che si ringrazia per la collaborazione.

L’evento è autorizzato dal Comune di Reggio Calabria.