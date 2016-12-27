Plauso al Dipartimento ‘Verde di Ateneo’

Riceviamo e pubblichiamo – In un contesto cittadino in cui la gestione del verde urbano lascia molto a desiderare per tutto ciò che riguarda la potatura e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi verdi, è d’obbligo essere orgogliosi del lavoro svolto dall’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria guidata dal Rettore Prof. Pasquale Catanoso ed in particolare del Dipartimento “Verde di Ateneo” coordinato dal Pro-Rettore Prof. Emilio Attinà.

Quando le professionalità e l’amore per il territorio lavorano in sinergia, i risultati non tardano mai ad arrivare. Esempio virtuoso è l’iniziativa posta in essere dall’Ateneo reggino su un area prospiciente il “Ponte della Libertà“, importante arteria che rappresenta il biglietto da visita e porta di accesso della città, che finalmente grazie all’Università “Mediterranea“, acquista la dignità che merita.

Con interventi volti a riqualificare le aiuole e le rotatorie, il Dipartimento “Verde di Ateneo”, in sinergia con Calabria Verde, prendendosi a carico gli oneri dei lavori e della gestione degli stessi, ha provveduto a impiantare diverse essenze mediterranee che garantiranno all’importante arteria una nuova, bellissima, veste.

Quindi, dopo le giuste critiche effettuate negli scorsi mesi nei confronti delle autorità preposte alla gestione del verde urbano della città, siamo più che felici di poter finalmente elogiare un intervento degno e sostenibile, effettuato come sempre dovrebbe essere, con tutti i connotati delle buone prassi agronomiche.

Il vero regalo sotto l’albero alla città l’ha fatto l’Università! Grazie!