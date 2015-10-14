Play Yer Pink Sea, ecco il nuovo Video degli UNION DRAMA

Disponibile dal 14 Ottobre “Play Yer Pink Sea” il nuovo video degli UNION DRAMA, che anticipa l’uscita dell’album omonimo previsto per il 20 novembre, distribuito e promosso da ALKA record label, dieci tracce electrorock che rappresentano l’esordio discografico della band.

Gli UNION DRAMA nascono a Roma nel 2012, dall’intensa passione per la musica, dalla voglia di sperimentare e mettersi costantemente alla prova e dal genio creativo di quattro giovani menti.

La band affonda le proprie radici in un panorama ricco e variegato che va dall’indie pop all’elettronica, passando per influenze dance per arrivare all’energia tipicamente rock. Sono le pietre miliari della musica contemporanea, anche molto diverse fra loro, (Nine Inch Nails, MGMT, Blur, U2, Muse Subsonica, Daft Punk, Kasabian, Grandaddy, Maximo Park, Animal Collective, Flaming Lips) da cui gli Union Drama colgono le loro più grandi ispirazioni. Degno di nota sono le sonorità apportate da Carlo (OGM909), sound designer e produttore Hardcore, che trasporta i brani rock in atmosfere più crude ed elettroniche. I loro testi raccontano tematiche socio-culturali rivisitate in chiave satirica; le relazioni amorose sono trattate in modo cinico e naif allo stesso tempo, quasi a comporre un’intrigante contraddizione.

Guarda il video “Play Yer Pink Sea”:

www.youtube.com/watch?v=L7Xvq8BAiVQ