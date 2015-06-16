Please Remember, l’evergreen che non passa mai di moda

Un tributarista, uno steward Alitalia, un ingegnere, un avvocato, un funzionario regionale, un chimico, un notaio e un architetto.

Loro sono i ‘Please Remember’, otto professionisti della nostra città, appassionati della bella musica, ma di quella bella davvero, e tutti con un passato di musicisti di ottimo livello.

Al gruppo musicale, formato originariamente da otto componenti, si sono affiancati anche due new entry, entrambi medici, l’oculista Antonio Foti, e l’ortopedico, ottimo musicista e bassista di livello Pasquale Corrado che è subentrato nel gruppo Umberto Locatelli.

Un gruppo di amici veri che si ritrovano nel periodo della vita detto “evergreen” e decidono di tornare tutti insieme al vecchio amore della musica.

Nasce così una band accattivante che esegue alcuni dei brani più belli degli anni ’50 e ‘60 e che ha preso il nome dal titolo della canzone “Please Remember”.

I componenti del gruppo

Nel gruppo, Saro Chinè (pianista), Michele Loscavo (batterista), Ascanio Micelotta (chitarrista ritmico), Massimo Misefari (chitarrista solista), Mimmo Polimeni (voce), Puccio Romeo Filocamo (voce), Romano Zagami (tastierista), Antonio Foti (mandolinista), Natale Ferrara (batterista), e Pasquale Corrado (bassista).

Da questo sentimento, ovvero quello di ricordare il passato più glorioso della musica italiana e non solo, prende vita il lavoro del gruppo in concerto nelle più prestigiose location del territorio reggino.

“Please Remember” ripropone le melodie del passato con variazioni e improvvisazioni che ne colgono prospettive inesplorate. Il gruppo si inserisce nella corrente che anima cover o tribute band, cioè i gruppi che propongono rifacimenti di brani famosi per intersecare la bellezza che viene dal passato con quella del presente per poi proiettarla verso il futuro.

Gli ospiti dei concerti

Tra gli ospiti che si sono esibiti durante i loro concerti Pasquale Caserta con i suoi flauti magici (clarinetto e sax), l’eccelso soprano Francesca Canale e la bellissima voce della nota cantante reggina Francesca Comito, ospite assidua nei concerti dei ‘Please Remember’.