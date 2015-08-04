Poker d’assi per la tre giorni di musica allo stadio di Rossano

Poker d’assi per la tre giorni di musica allo stadio “Stefano Rizzo” di Rossano.

A salire sul palco, Lunedì 17 Agosto, Dimitri Vegas & Like Mike il duo belga di musica house nel 2014 al secondo posto della top 100 dei dj mondiali stilata da DJ Magazine, Gaty Vocalist, artista poliedrico, da anni voce ufficiale dei più importanti djs mondiali come Martin Solveig, David Guetta e Bob Sinclar e di importanti manifestazioni nazionali e internazionali, Dark Drake esponente di spicco del genere electro/progressive e Dave Till una delle ultime rivelazioni nella scena EDM habituè del TomorrowLand il più grande festival che vanta la partecipazione di Dj di fama mondiale.

La data del 17 si inserisce in un’agenda estiva piena di appuntamenti per Gaty (all’anagrafe Gaetano Mandurrino), tra il GAMF 2015, la presenza fissa ad Agosto al Sottovento di Portocervo e altre numerose serate. Oggi Gaty è un vocalist affermato nel panorama nazionale ed internazionale di eventi al mondo della musica. Entrato a 14 anni in punta di piedi nei primi locali nella sua terra d’origine Manduria, oggi è un affermato professionista del settore. Umiltà, tenacia e passione l’hanno portato lontano, anche se come ci tiene a specificare in prima persona: “Non si è mai arrivati, occorre lavorare sodo e con i piedi ben piantati per terra e soprattutto occorre essere consapevoli che c’è sempre da imparare… non bisogna mai fermarsi”.

I biglietti per la serata sono disponibili su TICKETONE e TICKETSERVICECALABRIA.IT.