Natale a Polistena, il Vico Cafio diventa incantato – FOTO

Un punto di attrazione natalizio che ha già collezionato un numero di presenze superiore rispetto a quelle dello scorso anno. Ecco fino a quando sarà possibile visitarlo

Atmosfera calda, luci, decoro e tanta gente. Nei giorni scorsi a Polistena è stato aperto ufficialmente il Cafio Incantato, iniziativa natalizia promossa dall’Amministrazione comunale e giunta alla sua seconda edizione.

Ad annunciarlo è stato il sindaco Michele Tripodi, che ha sottolineato come quest’anno il progetto sia cresciuto in modo significativo. L’allestimento, infatti, interessa l’intero Vico Cafio, decorato lungo tutto il suo sviluppo con simboli e richiami alle tradizioni del Natale.

«Siamo riusciti, unendo le forze, a realizzare qualcosa di magico che ha superato ogni aspettativa», ha spiegato il primo cittadino, evidenziando il forte coinvolgimento di visitatori, famiglie e ragazzi sin dalle prime ore di apertura.

La partecipazione, ha aggiunto il sindaco, è già superiore a quella dello scorso anno e l’auspicio è che nei prossimi giorni il Cafio Incantato diventi un punto di attrazione per un numero ancora maggiore di persone.

Il lavoro dei volontari e il valore identitario del Cafio

Un risultato reso possibile grazie al lavoro dei volontari del Gruppo Archeologico Altano, dell’Associazione Teatro Stabile e del Servizio Civile del Comune di Polistena, impegnati nelle ultime settimane nella preparazione degli allestimenti. Un contributo corale che ha permesso di restituire luce e attenzione a un luogo simbolo della città.

Il sindaco ha poi richiamato il valore storico e identitario del vecchio Cafio, auspicando che questa iniziativa possa rappresentare l’inizio di un percorso più ampio di recupero e valorizzazione dell’area. Un cammino che potrà svilupparsi anche grazie alla collaborazione con i proprietari degli immobili che si affacciano sul vico.

Orari di apertura e indicazioni per i visitatori

Il Cafio Incantato resterà aperto ogni giorno fino al 6 gennaio, dalle ore 17.00 alle 24.00. Nei giorni di Natale, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania l’orario sarà eccezionalmente prolungato.

L’ingresso e l’uscita sono delimitati da una recinzione leggera, che l’Amministrazione invita a rispettare, insieme a tutte le installazioni presenti, comprese le decorazioni donate dagli alunni delle scuole e dai cittadini, considerate patrimonio condiviso della comunità.