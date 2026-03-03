Nuova toponomastica a Polistena: intitolate vie a Regeni, Cucchi e Bergamini – VIDEO

L’Amministrazione Comunale di Polistena in data odierna ha deliberato una serie di iniziative che modificano la toponomastica esistente sul territorio comunale.

Le nuove intitolazioni si inseriscono in un percorso volto a valorizzare figure locali e nazionali che, a diverso titolo, hanno contribuito alla promozione di valori civili e identitari, nonché alla memoria collettiva della comunità. Gli interventi riguardano, da un lato, l’attribuzione dell’odonimo ad alcune vie attualmente prive di denominazione e, dall’altro, la revisione di specifici toponimi esistenti, nel rispetto e nella continuità del carattere identitario dei luoghi.

Villa Italia sarà trasformata in Villa delle Giare (o Giarre in lingua vernacolare), e le vie adiacenti saranno rispettivamente intitolate a Mario Tornatora, politico polistenese già consigliere regionale, e Domenico Cannata, polistenese riconosciuto vittima di mafia.

Viale Italia conserverà la propria denominazione. La via antistante il campo sportivo Ciccio Zerbi presso parco Juvenilia prenderà il nome di via Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza ucciso in circostanze misteriose non ancora del tutto chiarite.

La villetta delle papere, conosciuta così per la presenza degli animali nel laghetto, sarà intitolata a Maria SS. Immacolata. Il viale del cimitero sarà intitolato a Don Andrea Gallo, prete di strada e combattente della Resistenza italiana.

Altre due vie saranno intitolate rispettivamente a Giulio Regeni, lo studente italiano ucciso in Egitto e Stefano Cucchi ammazzato di botte dopo il fermo. Questi ultimi sono simbolo della difesa dei diritti umani e delle garanzie costituzionali in un mondo dove spesso e volentieri l’uso della forza prevale sull’applicazione delle norme civili.

Toponomastica, memoria e “vittime innocenti”: le integrazioni

Infine le vie Adua, Macallè, Axum, Dessiè, Asmara, Dogali, legate alle avventure coloniali italiane causa di odio razziale e migliaia di morti, saranno mantenute ma integrate dalla scritta

“in memoria delle vittime innocenti”

.L’Amministrazione Comunale provvederà, secondo le procedure previste, agli adempimenti conseguenti, inclusi l’aggiornamento della segnaletica e le comunicazioni agli enti competenti.