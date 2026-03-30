Polizia Locale di Reggio: arrivano risorse strumentali ed umane

La Polizia Locale di Reggio Calabria cresce in risorse umane e strumentali. Domani infatti prenderanno servizio 7 nuove unità; sono i giovani idonei, in quota annualità 2026, selezionati grazie al concorso per 14 unità in regime di formazione e lavoro.

Risorse che saranno a costo zero per l’Ente, grazie al piano progettuale redatto dal Comandante ed approvato dalla Giunta e dal Ministero dell’Interno. Un progetto virtuoso che ha consentito un rinnovo generazionale del Corpo e ha dato la possibilità a tanti giovani di inserirsi nel mondo del lavoro con una reale prospettiva di stabilità.

Il Corpo non cresce solo in risorse umane, ma anche strumentali.

Proprio in questi giorni la Polizia Locale ha aderito alla convenzione Consip per il rinnovo del parco veicolare. Sono ventisei le nuove auto e 4 i nuovi motocicli che andranno a sostituire parte del parco veicolare in uso da oltre sei anni.



Uno sforzo economico importante che fa il paio con le recenti acquisizioni di due stazioni mobili che rendono la struttura immediatamente proiettabile sul territorio consentendo agli operatori di operare in sicurezza ed in perfetta sinergia con il Comando di Viale A. Moro.

Il Sindaco Mimmo Battaglia e l’Assessore Giuggi Palmenta salutano con soddisfazione ed orgoglio i nuovi ingressi di personale, rimarcando come “ l’Amministrazione si vicina alla Polizia Locale, ritenendola non solo un baluardo di legalità, ma la prima interfaccia dell’Amministrazione stessa con la cittadinanza”.

Ricordano come in un contesto complesso e variegato, la possibilità di impiego e di formazione offerta a sette giovani nel Corpo della Polizia Locale, sia un punto di vanto raggiunto grazie ad una mirata e serie programmazione, e l’intercettazione non scontata di ingenti finanziamenti ministeriali per la sicurezza urbana che ha consentito negli ultimi anni l’assunzione di 40 giovani under 32″.



Non meno importante l’acquisizione delle risorse strumentali che, chiosano da Palazzo Sam Giorgio , “ contribuiscono ad aumentare gli standard di efficienza della struttura, nonché di porre il Corpo tra le realtà più all’avanguardia dell’intero Sud Italia”