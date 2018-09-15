Il 19 settembre 2018 la campagna europea EDWARD punta a zero vittime sulle strade: controlli su velocità, cinture e uso del cellulare alla guida

Al via la campagna congiunta di sicurezza stradale “EDWARD” (A European Day Without a Road Death) promossa dal Network Europeo delle Polizie Stradali “TISPOL“. L’iniziativa , svolta con il supporto della Commissione Europea, si inserisce nel quadro della settimana europea della mobilita (17-23 settembre 2018), con lo scopo di ottenere, a livello europeo, una giornata, quella del 19 settembre 2018, a zero vittime sulle strade.

Ulteriori e collaterali scapi dell’iniziativa in questione sono quelli di:

Aumentare la consapevolezza sociale del fenomeno della mortalità ed incidentalità grave sulle strade europee, oggi più che mai in aumento

Richiamare l’attenzione degli utenti della strada sulla necessita di riallinearsi agli obiettivi

europei relativi alla riduzione del SO% del numero di vittime sulle strade entro il 2020;

Dimostrare che, con un ampio sostegno da parte della collettività, si può essere in grado di ridurre il numero di vittime e feriti gravi sulle strade europee .

I servizi della polizia stradale

In occasione di tale operazione la polizia stradale predisporrà sull’intero territorio nazionale mirati servizi volti alla riduzione delle principali cause di incidentalità, individuabili nella elevata velocità, nel mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza e nell’uso di telefoni cellulari alla guida (principale fonte di distrazione).

L’iniziativa si accompagnerà allo svolgimento in parallelo di iniziative di prevenzione e sensibilizzazione rivolte alla collettività.

La campagna è compiutamente illustrata alla pagina web: https://www.tispol.org/edward . Tutti coloro che vorranno sostenere la campagna sono invitati a visitare la predetta pagina web ed a fare click sul tasto “pledge” (trad. impegno), tramite il quale, ciascun utente della strada, inserendo la propria email ed il proprio nome, sottoscriverà formale impegno a rispettare le regale del codice stradale nell’ attica della riduzione dell’incidentalità su tutte le strade europee.

Che cos’è TISPOL

TISPOL è una rete di cooperazione tra le Polizie Stradali, nata nel 1996 sotto l’egida dell’Unione

Europea, alla quale aderiscono 31 Paesi europei tra cui tutti gli Stati Membri oltre alla Svizzera e Norvegia, con la Serbia come osservatore . Nell’ ambito di tale network europeo, l’Italia, ha acquisito la presidenza a far data dal 1 ottobre 2016.

L’Organizzazione intende sviluppare una cooperazione operativa tra le Polizie Stradali europee per ridurre il numero di vittime della strada e degli incidenti stradali, in adesione al Piano d’Azione Europeo 2011- 2020, attraverso operazioni internazionali congiunte di contrasto delle violazioni e campagne “tematiche” in tutta Europa all’interno di specifiche aree strategiche .

L’obiettivo e quello di elevare gli standards di sicurezza stradale, armonizzando l’attività di prevenzione, informazione e controllo, anche attraverso campagne di comunicazione e operazioni congiunte i cui risultati vengono poi monitorati dal Gruppo Operative TISPOL.