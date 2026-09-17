Polo SNA Calabria, Princi: ‘1° tra i Poli territoriali italiani per efficienza e organizzazione’

“Si è appena concluso, con un’ampia partecipazione di dirigenti e funzionari, il corso dedicato agli Aiuti di Stato, mentre è in corso di svolgimento quello sulla Cybersicurezza nella Pubblica Amministrazione. Una partecipazione crescente che conferma la qualità dell’offerta formativa del Polo SNA Calabria, riconosciuto come primo tra i Poli territoriali italiani per efficienza e organizzazione. Un risultato che premia la qualità del lavoro svolto e la capacità di rispondere concretamente alle esigenze formative delle amministrazioni calabresi”.

Ad affermarlo è l’On. Giusi Princi, Presidente del Comitato di Coordinamento del Polo SNA Calabria.

“Si tratta – prosegue – di due ambiti di importanza strategica per la Pubblica Amministrazione: la gestione degli Aiuti di Stato, fondamentale per operare correttamente nel quadro della disciplina europea e nazionale e per impiegare al meglio le risorse; la Cybersicurezza, oggi imprescindibile per tutelare dati, infrastrutture e servizi digitali. Proprio per la delicatezza e la complessità di queste sfide – evidenzia l’On. Princi -, la SNA ha affidato i percorsi a docenti ed esperti di altissimo profilo e riconosciuta autorevolezza, garantendo una formazione specialistica di livello elevato”.

I corsi su Aiuti di Stato e Cybersicurezza

Nel dettaglio, il corso “Gli Aiuti di Stato: tra ordinamento europeo e disciplina nazionale” ha visto la preziosa partecipazione del responsabile scientifico Carlo Forte e dei professori Valeria Capuano e Alberto Heimler; il corso “Cybersicurezza nella Pubblica Amministrazione: strategie, governance e resilienza”, vede, invece, il coinvolgimento di Marcello Albergoni, Vice Capo di Gabinetto dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, e dei professori Francesco Buccafurri, Mario Caligiuri, Andrea Tagarelli e Michele Colajanni.

“In una fase nella quale le amministrazioni sono chiamate a gestire processi sempre più complessi e risorse rilevanti – spiega l’On. Giusi Princi -, disporre di personale preparato, sia a livello dirigenziale sia nelle funzioni amministrative e tecniche, significa accompagnare con maggiore efficacia i processi decisionali, cogliere le opportunità disponibili e saper indirizzare le risorse affinché si traducano in interventi concreti. Il Polo SNA Calabria è un progetto che abbiamo fortemente voluto – evidenzia Princi – con il Presidente della Regione Roberto Occhiuto, il Ministro Paolo Zangrillo, l’On. Francesco Cannizzaro, Sindaco della Città Metropolitana Reggio Calabria, la SNA allora presieduta dalla Prof.ssa Paola Severino e il Magnifico Rettore dell’Università Mediterranea Giuseppe Zimbalatti. I risultati raggiunti e la partecipazione sempre più ampia alle nostre attività confermano il valore della nostra scelta e ci spingono a proseguire su questa strada, continuando a investire in una formazione di alto livello”, conclude l’Onorevole Giusi Princi.