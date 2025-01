La Calabria fa scuola: il Polo Formativo Territoriale SNA di Reggio si attesta il migliore d’Italia

Grande successo per il Polo Formativo SNA di Reggio Calabria, che in pochi mesi ha registrato un crescente interesse in tutto il Mezzogiorno, confermandosi tra le eccellenze del sistema formativo italiano. “È per tutti noi motivo di grande orgoglio apprendere che il nostro Polo, in così poco tempo, sia riuscito ad affermarsi primo tra quelli italiani, seguito dal Piemonte. Una linea ideale da Sud a Nord che ci ricorda quanto investire nella formazione del personale della Pubblica Amministrazione sia fondamentale per il progresso dei nostri territori”. Con queste parole l’europarlamentare Giusi Princi, Presidente del Comitato di Coordinamento, ha salutato i tanti dirigenti e funzionari della Pubblica Amministrazione calabrese che stanno partecipando al nuovo corso promosso dal Polo, incentrato su politiche di coesione, strategie e progetti in ambito UE, avviato con due edizioni per rispondere all’elevata partecipazione.

Insieme a Giusi Princi, hanno salutato i corsisti i restanti componenti del Comitato: il Capo Dipartimento della Funzione Pubblica, Paolo Vicchiarello, il Cons. Paolo Naccarato, in rappresentanza della SNA, e il Prof. Daniele Cananzi per l’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Leggi anche

I risultati raggiunti dal Polo Formativo SNA di Reggio Calabria

Durante gli interventi sono stati illustrati i dati di partecipazione e i risultati raggiunti dal Polo reggino, che conferma il ruolo strategico rivestito nello sviluppo delle competenze della Pubblica Amministrazione calabrese e italiana. Il corso sulle politiche di coesione ha registrato 149 iscritti tra funzionari e dirigenti delle Agenzie Regionali e degli Enti Locali.

“Questa grande partecipazione è una testimonianza tangibile della voglia di progresso e cambiamento di un Sud Italia che vuole affermarsi e ha scelto di farlo attraverso la formazione e la cultura”, afferma Princi.

Ad oggi, in soli sei mesi, il Polo ha promosso cinque corsi di alta formazione con un totale di quasi 400 iscritti per i corsi in presenza e 10.066 utenti su scala nazionale per il corso sugli appalti pubblici, realizzato sulla piattaforma FNA – PNRR Academy.

Leggi anche

Un motore di sviluppo economico per il territorio

“Il Polo Territoriale di Reggio Calabria – continua il Presidente Princi – non è solo una fucina di competenze per la Pubblica Amministrazione calabrese, ma anche un motore di sviluppo economico per il territorio”. A conferma di ciò, la SNA ha pubblicato un Avviso per la Manifestazione di interesse per l’acquisizione di proposte tariffarie per pernottamento e prima colazione, rivolto alle strutture ricettive di Reggio Calabria (alberghi, bed & breakfast e ristoranti) per ospitare il personale esterno della SNA durante i corsi formativi organizzati dal Polo.