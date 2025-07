Ponte Calopinace, c’è ancora da attendere. L’ing. Romeo assicura: ‘Altezza travi regolare’

Ponte Calopinace nuovamente in attesa del prossimo step. Questa mattina si è tenuta la riunione (in esterna) della Commissione Controllo e Garanzia presieduta da Massimo Ripepi. Durante il sopralluogo, tecnici e Rup hanno fatto il punto sullo stato dei lavori.

“Dal lato sud il collegamento della strada con il ponte è quasi immediato perchè già in fase di realizzazione dell’area si è tenuto in considerazione il costruendo ponte – spiega il direttore dei lavori ing. Alberto Romeo – Dalla parte nord invece, considerato che il ponte deve avere un’altezza minima dal torrente e considerato che l’altezza delle travi è regolare, è necessario coprire con una rampa di adeguata pendenza e adeguata lunghezza, la differenza di quota che c’è dalle travi e l’asfalto, quota che ammonta a circa 1,40 m”.

Rispetto alle tempistiche, i tecnici assicurano un periodo di completamento del ponte di 4 o 5 mesi. Intanto da circa tre giorni gli operai sono nuovamente al lavoro per la demolizione di un muro in vista dell’ipotesi di percorrenza del ponte in direzione nord.