Reggio, un ponte per unire la zona sud al lungomare: ecco come sarà – FOTO

A inizio giugno avevamo visto i lavori di posa di un nuovo ponte in città: quello che congiunge il porto al lungomare di Reggio Calabria.

Oggi, 31 luglio, il sindaco Giuseppe Falcomatà, come annunciato nei giorni scorsi durante la conferenza stampa di presentazione di ‘Opera’, condivide con i cittadini il raggiungimento di un nuovo traguardo: la consegna dei lavori di un altro ponte.

“Abbiamo appena consegnato i lavori per la realizzazione del nuovo ponte sul Calopinace che dureranno 120 giorni. In queste immagini potrete vedere come sarà. Il ponte unirà il Lungomare Falcomatà al Parco Lineare Sud e, quindi, congiungerà il centro città con la zona sud e viceversa. Si potrà attraversare a piedi, in bici, in auto, moto”.