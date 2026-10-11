Ponte Calopinace, Colica e De Biasi (Lega): “L’immagine di una nuova era che comincia”

“Il sole è sorto sul Ponte Calopinace. Che questa luce possa accompagnare il cammino di una nuova Reggio", affermano i consiglieri comunali Colica e De Biasi

Ci sono opere che vanno oltre il cemento e l’acciaio. Opere che, dopo anni di attese e difficoltà, diventano il simbolo di una città che vuole rialzarsi, ritrovare fiducia e guardare al futuro con rinnovata ambizione.”

I consiglieri comunali Giuseppe De Biasi e Vanessa Colica, del gruppo consiliare Lega, esprimono grande soddisfazione per il completamento del Ponte sul Calopinace, per la riqualificazione dello splendido spazio verde circostante e per il ripristino del decoro (dopo decenni di abbandono totale) anche nell’area adiacente al Tempietto, adibita a parcheggio. Tutto in soli 58 giorni, come il Sindaco Francesco Cannizzaro aveva promesso.

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“L’immagine di una nuova era che comincia”

“L’apertura del ponte, l’inaugurazione all’alba, il coinvolgimento delle popolazione, sono elementi che vanno oltre la semplice conclusione di un cantiere. Quella non è soltanto un’infrastruttura che viene finalmente consegnata alla Città, ma anche l’immagine di una nuova era che comincia, di una pagina che si chiude e di una nuova stagione che si apre per Reggio Calabria. Non è un caso che si sia scelta proprio l’alba per inaugurare l’opera: la luce che arriva dopo la notte, l’inizio di un nuovo giorno, il simbolo della possibilità di ripartire. E oggi Reggio Calabria ha bisogno proprio di questo: concretezza, entusiasmo e fiducia nel futuro.”

De Biasi e Colica, sottolineano il valore del lavoro svolto dall’Amministrazione Cannizzaro per arrivare al completamento di un’opera attesa da anni.

“Il Ponte Calopinace è stato a lungo il simbolo di una vicenda complessa, fallimentare, caratterizzata da continui cambi di programma, ritardi e difficoltà. La nuova amministrazione ha raccolto questa sfida e ha accompagnato l’opera al traguardo.

“Vogliamo una Reggio in cui ogni spazio sia considerato una risorsa”

Ma l’idea di città di questa squadra di governo cittadini – spiegano i due Consiglieri comunali – non si ferma alle grandi opere. Vogliamo una Reggio in cui ogni spazio sia considerato una risorsa da recuperare, curare e valorizzare. L’area verde che circonda il Ponte Calopinace, per esempio, è rimasta per troppo tempo in una condizione di abbandono totale; ma oggi l’attenzione rivolta anche a questo spazio dimostra la volontà di cambiare passo.

Il decoro urbano, la cura del verde e la restituzione degli spazi pubblici alla collettività sono elementi fondamentali per migliorare la qualità della vita dei cittadini e rendere Reggio Calabria sempre più bella, vivibile e accogliente.

Il riconoscimento al sindaco Francesco Cannizzaro

Un riconoscimento particolare è rivolto al sindaco, per l’energia, la determinazione e la passione con cui sta affrontando ogni sfida della città, dalla più grande alla più piccola.

“Il nostro sindaco è una persona dal carattere vulcanico, animata da un entusiasmo contagioso e da un amore profondo per Reggio Calabria. È un uomo che vive intensamente la propria responsabilità istituzionale, che vuole affrontare i problemi senza rassegnarsi alle difficoltà e che mette in campo energia, competenza e capacità di intervento. Quando all’amore per la propria città si uniscono la determinazione e la volontà di raggiungere gli obiettivi, è possibile imprimere un’accelerazione anche a situazioni che sembravano bloccate da anni.”

Accanto alla guida del sindaco, evidenziano De Biasi e Colica, c’è una squadra che lavora con impegno e spirito di collaborazione, condividendo un obiettivo comune.

“Desideriamo rivolgere un ringraziamento particolare anche al nostro assessore, Antonino Caridi, che ha seguito e coordinato i lavori, dedicando quotidianamente tempo e professionalità a quest’opera, seguendo gli indirizzi del Sindaco. La sua presenza e il suo impegno nel seguire i diversi interventi hanno rappresentato un contributo importante nel percorso che ha condotto a questo risultato.”

“Il sole è sorto sul Ponte Calopinace”

Il completamento del ponte sul Calopinace e il recupero dello spazio verde circostante non significano che tutti i problemi di Reggio Calabria siano risolti. Significano, però, che quando le istituzioni lavorano con determinazione, quando una squadra si muove nella stessa direzione e quando si passa dalle parole ai fatti, i risultati possono arrivare.

De Biasi e Colica concludono con un messaggio rivolto alla città e all’intera squadra amministrativa:

“Il sole è sorto sul Ponte Calopinace. Che questa luce possa accompagnare il cammino di una nuova Reggio.

Una città che non si arrende, che non smette di sognare e che finalmente vuole dimostrare, con i fatti, tutto ciò che è capace di realizzare.

Al nostro Sindaco e a tutta questa splendida squadra, il nostro grazie per il lavoro, la passione e la determinazione dimostrati.

Perché l’alba non è il traguardo. È l’inizio. E il meglio per Reggio Calabria deve ancora venire”.