Ponte Calopinace senza fine, Sera: ‘Ci siamo, mancano gli ultimi tre step’

“Attraverseremo questo ponte e in segno di fratellanza e di comunità, ci abbracceremo perchè credo che sia una vittoria per la città avere, dopo tante fatiche, consegnato un’opera importante perchè concretamente unisce il lungomare del centro con il lungomare della zona sud, ma è un’opera importante anche per la viabilità”.

Queste le parole del sindaco Giuseppe Falcomatà, in merito al cantiere del ponte sul Calopinace, che i reggini attendono ormai da troppo tempo. Ai microfoni di Live Break, è intervenuto il consigliere comunale Giuseppe Sera:

“E’ più difficile riprendere un lavoro che nel corso degli anni è stato fermo e bloccato, dal punto di vista tecnico amministrativo, rispetto all’avvio di un progetto ex novo”.

Secondo Giuseppe Sera dunque il riavvio dell’iter è stato molto complicato. Di certo più lungo e difficoltoso di quanto sarebbe stato necessario per l’avvio di un progetto nuovo.

“Ringraziamo l’ex assessore Franco Costantino per il lavoro che ha fatto prima delle sue dimissioni con una cucitura di rapporti tra enti e imprese eccellente. Ma a che punto siamo? Ha ragione il sindaco, ci siamo. Ma non significa che domani è fato perchè ci sono, oltre ai tempi tecnici amministrativi, ci sono i tempi tecnici di maturazione del cemento, di posizionamento delle travi etc. Non è un ponte che supera una valle senza nulla sotto e dunque si innescano molte varianti su un argine non semplici. Le opere propedeutiche sono complete”.

Quali dunque gli ultimi step? Secondo Sera mancano tre passaggi.

