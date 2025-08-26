Ponte Calopinace, opera infinita: a che punto siamo? L’aggiornamento del vicesindaco Brunetti

Il ponte Calopinace ha subito una nuova frenata nel mesi estivi. Il vice sindaco Brunetti tranquillizza i cittadini: 'Nessun errore è stato commesso'

Sono trascorsi due mesi e mezzo dal posizionamento delle ormai celeberrime travi del ponte Calopinace. E dal 12 giugno ad oggi, pochi passi in avanti sono stati fatti.

Tra denunce dei residenti sull’ennesimo stop del cantiere, ritardi nella consegna dei materiali e ferie di agosto sono trascorsi circa tre mesi e di fatto il ponte non ha subito importanti step in avanti.

Il varo delle sette travi aveva riacceso un barlume di fiducia sull’avanzamento dei lavori del ponte, ma nel giro di poco tempo è calato nuovamente il silenzio.

Nel corso di una lunga intervista sullo stato dei cantieri in città con il vice sindaco Paolo Brunetti (approfondimento che nei prossimi giorni troverete su queste pagine), abbiamo toccato anche il dolente tasto del Calopinace.

“Voglio tranquillizzare prima di tutto i cittadini, sul ponte Calopinace non c’è stato alcun errore. Nessun errore è stato commesso rispetto all’altezza delle travi e alla superficie. E’ stato rispettato il progetto originario e si sta procedendo con il rifacimento delle rampe per l’acceso al ponte. Il materiale necessario alla gettata della platea del ponte è arrivato la scorsa settimana ed entro pochi giorni gli operai torneranno al lavoro. Si proseguirà con i lavori del raccordo delle due rampe. Contiamo di consegnarlo alla città entro fine anno”.