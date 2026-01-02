Locri–Siderno, semaforo verde al nuovo ponte: via libera definitivo al progetto

Il nuovo ponte ricuce il litorale tra Locri e Siderno: i tempi per l'apertura del cantiere e i dettagli della riqualificazione

Arriva l’ok conclusivo per la realizzazione del nuovo ponte tra Locri e Siderno, un’infrastruttura destinata a cambiare il volto della fascia ionica e a diventare il perno di un più ampio intervento di riqualificazione urbana e ambientale. L’opera ha ottenuto il parere paesaggistico favorevole previsto dalla normativa vigente, attestando la piena compatibilità dell’intervento con il contesto tutelato in cui si inserisce.

Compatibilità paesaggistica e tutele ambientali

Il progetto è stato valutato positivamente ai sensi dell’articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che disciplina gli interventi nelle aree sottoposte a vincolo, in particolare lungo tratti costieri e ambiti fluviali di pregio. L’esito dell’istruttoria conferma che il ponte e le opere connesse rispettano i criteri di tutela e valorizzazione del territorio.

Parallelamente, si è conclusa anche la verifica preventiva sull’eventuale interesse archeologico, che non ha rilevato criticità tali da richiedere ulteriori approfondimenti. Un passaggio che consente di procedere senza rallentamenti sul piano autorizzativo.

Un’opera strategica finanziata dal PNRR

Il nuovo collegamento rientra tra gli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nell’ambito della Missione dedicata all’inclusione e alla coesione sociale. In particolare, fa parte dei Piani Urbani Integrati, inseriti nel progetto di rigenerazione che interessa un ampio tratto di territorio comprendente Locri, Siderno, Gerace e Antonimina, con Locri nel ruolo di ente capofila.

La gestione dell’iter amministrativo è stata curata dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, che ha operato come soggetto procedente su richiesta del Comune di Locri.

Dalla carta al cantiere: lavori al via

Con il completamento di tutti i passaggi autorizzativi, il progetto entra ora nella fase operativa. La consegna dei lavori è attesa nei prossimi giorni, aprendo ufficialmente il percorso che porterà alla realizzazione dell’infrastruttura.

Il ponte non sarà solo un collegamento viario, ma il simbolo di una nuova visione di sviluppo: un elemento centrale del disegno di “città del mare”, pensato per ricucire spazi urbani e restituire continuità a un tratto di costa rimasto a lungo marginale.

Mobilità dolce e recupero della costa

Accanto al ponte, il progetto prevede la creazione di percorsi ciclopedonali in grado di unire direttamente i lungomari di Locri e Siderno. Un intervento che punta a incentivare la mobilità sostenibile, migliorare la fruibilità del litorale e restituire valore ambientale e sociale a un’area strategica della costa ionica.