Ok Cipess al Ponte, esultano Mancuso e Mattiani. Ferrante: ‘Si realizza il sogno di Berlusconi’

L’approvazione del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto da parte del Cipess ha suscitato immediate reazioni dal mondo politico e da chi, da anni, sostiene la realizzazione della grande opera. Diversi rappresentanti istituzionali e associazioni hanno espresso il proprio punto di vista sul passaggio ritenuto “storico” da più voci.

Di seguito una raccolta delle dichiarazioni ufficiali più significative.

Giuseppe Mattiani: “Il Ponte degli Italiani. Un sogno che sta per diventare realtà”

“E’ una giornata storica. Non ci sono altre parole per definire la giornata odierna. L’approvazione del progetto del Ponte sullo Stretto da parte del CIPESS consacra il riavvio del progetto e rappresenta un momento che rimarrà inciso per sempre nella storia del nostro territorio. Un passaggio decisivo di un’opera infrastrutturale, per la quale il Ministro Matteo Salvini si è battuto, ha lottato e ha condotto alle soglie dell’inizio lavori. A Lui va il grande merito di averci sempre creduto anche nei momenti più difficili. Tutti noi sul territorio abbiamo fatto la nostra parte supportandolo e, così, continueremo a fare perché reputiamo il Ponte sullo Stretto una Infrastruttura fondamentale per il futuro e lo sviluppo della nostra terra. Un altro sogno che sta per diventare realtà. Il Ponte degli Italiani. La grande opera che unisce Calabria, Sicilia, il resto d’Italia e l’Europa. Sarà il ponte a campata unica più lungo al mondo”.

Mancuso: “Un’opera che segna un cambio di passo concreto nella politica infrastrutturale del Paese”

“È un fatto di straordinaria importanza il via libera da parte del Cipess al progetto definitivo del Ponte sullo Stretto. Si tratta di un’opera che segna un cambio di passo concreto nella politica infrastrutturale del Paese e che consentirà l’attraversamento stabile tra Calabria e Sicilia. Un piano che nella sua complessità mobilita investimenti cospicui, restituendo al Mezzogiorno il ruolo strategico che merita nel Mediterraneo.

Leggi anche

Desidero rivolgere le mie più sentite congratulazioni al Vicepremier e Ministro Matteo Salvini per il grande successo ottenuto oggi con l’approvazione da parte del CIPESS del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina. Parliamo di un’opera strategica da 13,5 miliardi di euro che non solo unirà definitivamente la Calabria alla Sicilia, ma che cambierà il destino della nostra terra già durante la fase di realizzazione. Le ricadute economiche, occupazionali e infrastrutturali saranno epocali. Un’infrastruttura che darà finalmente concretezza all’area vasta tra Messina e Reggio Calabria, creando un sistema territoriale integrato, moderno e competitivo, proiettato verso l’Europa e il Mediterraneo.

Avanti così, Matteo!”

Comitato Ponte Subito: “Si concretizza un sogno atteso da milioni di calabresi e siciliani”

“L’approvazione del progetto definitivo da parte del Cipess segna il punto di non ritorno per la realizzazione del Ponte sullo Stretto: accogliamo con grande entusiasmo questa notizia nell’aria da tempo grazie all’azione politica del ministro Salvini e del premier Meloni a cui vanno i più grandi apprezzamenti per questo traguardo storico. […] Siamo certi che il governo Meloni e il ministro Salvini continueranno a battersi senza indugio per questo obiettivo straordinario, nonostante i continui ostacoli politici e giudiziari posti da chi invece ha visioni differenti ed evidentemente vorrebbe un meridione sempre povero, arretrato e sottosviluppato. Oggi è una giornata storica in cui viene confermata la bontà del lavoro di questo esecutivo che in poco più di due anni ha bruciato tutte le tappe e raggiunto un punto mai visto prima nell’iter realizzativo del ponte. Avanti così!”

Leggi anche

Tullio Ferrante: “Si realizza il sogno di Berlusconi. Il Ponte simbolo di un’Italia moderna”

“L’approvazione del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto da parte del Cipess segna un traguardo epocale, che apre un nuovo capitolo per lo sviluppo dei territori e dell’Italia. Siamo ad un punto di svolta per la madre delle grandi opere che, dopo tanta attesa, presto vedrà finalmente l’avvio dei lavori: con il Ponte di Messina, simbolo di un’Italia sempre più moderna e interconnessa, si realizza il sogno del nostro Presidente Silvio Berlusconi che per primo ha creduto nel collegamento stabile tra Calabria e Sicilia come volano per la competitività, per la crescita, per il futuro del nostro Paese.”