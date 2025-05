Ponte sullo Stretto, il Quirinale blocca i controlli accentrati: mobilitazione dei capoluoghi calabresi

Prosegue il dibattito sul progetto del Ponte sullo Stretto, mentre si registrano nuovi sviluppi sul piano normativo e istituzionale. È notizia recente che, su richiesta del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Consiglio dei Ministri ha cancellato l’articolo del “Decreto Infrastrutture” che avrebbe accentrato presso il Ministero dell’Interno la competenza esclusiva sui controlli antimafia legati alla grande opera.

La decisione del Quirinale è stata interpretata come un segnale chiaro contro l’impostazione voluta dai ministri Salvini e Piantedosi, esponenti della Lega, che avevano previsto una struttura di controllo interna al Viminale. Secondo quanto trapelato, il Presidente Mattarella avrebbe ritenuto tale previsione inappropriata, trattandosi di una prassi generalmente adottata solo in situazioni di emergenza o urgenza.

Nonostante la modifica al testo, il decreto dovrà comunque approdare in Parlamento per la conversione, ma la vicenda continua a sollevare polemiche e perplessità, sia dal punto di vista politico che procedurale.

Il progetto del Ponte, secondo molte voci istituzionali e associative del territorio, si conferma “divisivo” e segnato da forzature e accelerazioni, anche sul fronte delle autorizzazioni ambientali e tecniche. Si contesta, in particolare, la volontà di portare avanti un’opera di enorme impatto territoriale senza un vero confronto con le comunità interessate.

«Non si può far prevalere un disegno politico ostinato, tutto interno alla Lega, per imporre dall’alto un’infrastruttura su cui si vogliono investire milioni di euro – si legge in una nota condivisa da rappresentanti istituzionali calabresi – a dispetto di altre opere più urgenti e meno invasive.»