Ponte sullo Stretto, ‘no’ della Corte dei Conti. Salvini: ‘Decisione politica, andremo avanti’
"Non mi sono fermato quando dovevo difendere i confini e non mi fermerò ora" le parole del vicepremier
29 Ottobre 2025 - 23:32 | Comunicato Stampa
La Corte dei Conti ha negato il visto di legittimità al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, fortemente voluto dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini.
La Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato della magistratura contabile non ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione la delibera CIPESS relativa al collegamento stabile tra Sicilia e Calabria. Le motivazioni ufficiali della decisione saranno rese note entro 30 giorni.
Salvini: “Decisione politica, andiamo avanti”
“La decisione della Corte dei Conti è un grave danno per il Paese e appare una scelta politica più che un sereno giudizio tecnico”, afferma il ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini.
“In attesa delle motivazioni – chiarisce Salvini – non mi sono fermato quando dovevo difendere i confini e non mi fermerò ora, visto che parliamo di un progetto auspicato perfino dall’Europa, che regalerà sviluppo e migliaia di posti di lavoro da Sud a Nord. Siamo determinati a percorrere tutte le strade possibili per avviare i lavori. Andiamo avanti”.