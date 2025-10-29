Ponte sullo Stretto, Meloni contro la Corte dei Conti: ‘Non fermeranno l’azione di Governo’
"Una delle censure ha riguardato l’avvenuta trasmissione di atti voluminosi con link, come se i giudici contabili ignorassero l’esistenza dei computer" le parole della Premier
29 Ottobre 2025 - 23:24 | Comunicato Stampa
“La mancata registrazione da parte della Corte dei Conti della delibera CIPESS riguardante il Ponte sullo Stretto è l’ennesimo atto di invasione della giurisdizione sulle scelte del Governo e del Parlamento.
Sul piano tecnico, i ministeri interessati e la Presidenza del Consiglio hanno fornito puntuale risposta a tutti i rilievi formulati per l’adunanza di oggi; per avere un’idea della capziosità, una delle censure ha riguardato l’avvenuta trasmissione di atti voluminosi con link, come se i giudici contabili ignorassero l’esistenza dei computer.”
Lo afferma la premier Giorgia Meloni, commentando la decisione della Corte dei Conti sulla mancata registrazione della delibera CIPESS relativa al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina.
“La riforma costituzionale della giustizia e la riforma della Corte dei Conti, entrambe in discussione al Senato e prossime all’approvazione – ha poi aggiunto – rappresentano la risposta più adeguata a un’intollerabile invadenza, che non fermerà l’azione di Governo, sostenuta dal Parlamento.”