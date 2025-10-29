City Now

Ponte sullo Stretto, bocciatura della Corte dei Conti: ‘No al visto di legittimità’

Le motivazioni saranno rese note entro un mese.

29 Ottobre 2025 - 21:49 | di Redazione

Ponte sullo Stretto di Messina ()

“La sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, all’esito della Camera di consiglio seguita all’adunanza del 29 ottobre 2025, non ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione la Delibera Cipess n. 41/2025 del Ponte sullo Stretto”.

Lo si legge in una nota.

“Le motivazioni, in corso di stesura, saranno rese note con apposita Deliberazione entro 30 giorni”.

