Ponte sullo Stretto, Ingv smentisce le affermazioni di Bonelli: ‘Gravemente inesatte’

Discutere del Ponte sullo Stretto di Messina è sacrosanto, ma inquinare il confronto “con affermazioni più o meno gravemente inesatte” costituisce “un vulnus che invalida in partenza il dibattito”: lo afferma il presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Fabio Florindo, commentando alcune dichiarazioni del co-portavoce di Avs, Angelo Bonelli, riportate oggi su Repubblica.

“Bonelli asserisce che l’Ingv ha lanciato un allarme: non è stato ascoltato. Non è precisato su cosa l’Ingv avrebbe lanciato tale allarme, ma si può presumere che Bonelli si riferisca alla pericolosità sismica dello Stretto di Messina”, afferma Florindo. Leggi anche

“Premesso che l’Ingv è un ente di ricerca, e come tale in genere si astiene dal partecipare a dibattiti pubblici come quello in corso sul Ponte, e che per segnalare eventuali criticità fa riferimento solo ed esclusivamente al Dipartimento della Protezione Civile, spiace rilevare che l’affermazione di Bonelli è destituita di qualunque fondamento. Né il presidente dell’Ingv, il dott. Fabio Florindo, né i suoi ricercatori hanno fatto alcuna affermazione di questo tono”, continua Florindo.