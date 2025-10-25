Webuild, oltre 3.800 candidature in 24 ore per il Ponte sullo Stretto

Boom di richieste per lavorare al Ponte che collegherà Reggio Calabria e Messina

Sono già 3.850 le candidature arrivate in poco più di 24 ore dall’annuncio, da parte di Webuild, dell’avvio della selezione per le prime assunzioni legate alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.

A quanto si apprende, il sito ufficiale del gruppo ha registrato oltre 50.000 accessi in un solo giorno, un dato che – sottolinea l’azienda – testimonia l’enorme interesse per un progetto considerato tra i più strategici per il rilancio infrastrutturale del Paese.

La nota stampa diffusa il 24 ottobre ha confermato che è in corso la raccolta di candidature per posizioni di staff e operai destinate a Eurolink, il consorzio guidato da Webuild incaricato della realizzazione dell’opera.

Formazione e lavoro per il rilancio del Mezzogiorno

In attesa della decisione finale della Corte dei Conti, si accelera quindi sul fronte delle risorse umane, puntando su formazione e assunzioni per costruire una squadra di professionisti e giovani talenti pronta a contribuire alla realizzazione di un’opera “che cambierà il volto del Mezzogiorno e del Paese intero”, sottolineano le fonti.

Fonte: Ansa Calabria