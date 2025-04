Ponte sullo Stretto: il fronte del no si riunisce a Villa San Giovanni

Le Associazioni Greenpeace, Legambiente, Lipu e WWF Italia, insieme al Movimento No Ponte Calabria, venerdì 2 maggio dalle ore 17 organizzano a Villa San Giovanni nell’Auditorium Istituto Giovanni Trecroci in via Alcide De Gasperi, il convegno “Una questione di buon senso. Il Ponte sullo Stretto di Messina tra un interesse nazionale presunto, impatti ambientali certi e conti che non tornano”.

Un’occasione per discutere lo stato delle azioni a difesa dello Stretto

L’incontro sarà l’occasione per fare il punto sulle azioni intraprese per la difesa dello Stretto di Messina e sarà articolato in due sessioni.

La prima, tecnica, sarà moderata da Gaetano Benedetto, Presidente del Centro Studi WWF, e vedrà la partecipazione di Giorgio Berardi, Consigliere Nazionale Lipu, Domenico Gattuso, Docente Ingegneria dei trasporti Università Mediterranea, Domenico Marino, Docente Economia politica Università Mediterranea, Aurora Notarianni, Avvocato, Paolo Nuvolone, Ingegnere, e Anna Parretta, Segreteria Nazionale Legambiente.

La seconda, politica, sarà moderata da Giusy Caminiti, Sindaco di Villa San Giovanni, e vedrà la partecipazione di Angelo Bonelli, Deputato AVS e Co-Portavoce di Europa Verde, Giovanni Cordova, Docente Antropologia Università Federico II e componente del Movimento No Ponte Calabria, Annalisa Corrado, Europarlamentare Partito Democratico, Amedeo D’Alessio, Segretario nazionale Filt-Cgil, Giuseppe Falcomatà, Sindaco di Reggio Calabria, Sandro Repaci, Sindaco di Campo Calabro, Pasquale Tridico, Europarlamentare Movimento 5 Stelle.