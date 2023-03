Ponte sullo Stretto, l'ironia di Fiorello: 'Salvini, usa il nostro modello tibetano'

Ponte sullo Stretto, al momento il collegamento è tra Reggio Calabria…è Roma. Ieri sera, nel corso della trasmissione Rai ‘5 minuti’ condotta da Bruno Vespa, il ministro Salvini è tornato a parlare di quello che ormai è il cavallo di battaglia del leader della Lega.

“Costa meno di un anno di Reddito di Cittadinanza. L’obiettivo è mettere la prima pietra entro due anni. Ci sono 100mila posti di lavoro veri ed un risparmio ambientale pari a 140mila tonnellate di CO2 non emesse nell’aria, con il Canale di Sicilia ripulito. Oltre a risparmiare soldi, tempo e salute” si parla di “un gioiello dell’ingegneria italiana”, il pensiero di Salvini.

A distanza di qualche ora della trasmissione condotta da Bruno Vespa, il Ponte sullo Stretto è ‘migrato’ da Rai 1 a Rai 2, grazie all’ironia di Fiorello. Lo showman siciliano, nel corso della trasmissione ‘Viva Rai 2’, ha parlato della tanto discussa infrastruttura rivolgendosi a Salvini. (CLICCA QUI per vedere il video)

“Caro Matteo ti abbiamo visto da Bruno Vespa portare il plastico del Ponte. Quando l’ospite gli porta il plastico, Vespa è come quando da ragazzino mi regalavano il giornale ‘Le Ore. Vespa era estasiato. Noi da tempo abbiamo il nostro plastico. Si chiama progetto tibetano, ponte a 2 navate, sicuramente meglio prendere il nostro progetto”, ha scherzato Fiorello.

Da Roma a Reggio Calabria, di Ponte sullo Stretto si è parlato anche nel corso del consiglio comunale odierno. Decisamente contrario al Ponte sullo Stretto il consigliere comunale di opposizione Saverio Pazzano, presente in aula con tanto di cartello ‘Ponte non praticabile’.

Centrodestra compatto in Aula Battaglia, seguendo le indicazioni del Governo Meloni, sul tema Ponte dello Stretto. Parole di elogio da parte dei consiglieri Massimo Ripepi, Nino Minicuci, Demetrio Marino e Massimo Ripepi.

Il sindaco f.f. della Città Metropolitana, Carmelo Versace, si è rivolto al Governatore Occhiuto. ‘Mi auguro che corra ai ripari per far arrivare alta velocità e alta capacità in riva allo Stretto, funzionali al Ponte sullo Stretto, altrimenti non avrebbe senso costruirlo e lo ha affermato anche il Ministro Salvini.

Il capogruppo di Forza Italia, Federico Milia, ha specificato sul tema come sia l’alta velocità che l’alta capacità sono entrambi inclusi nel progetto e sono vincolanti.

Il sindaco f.f. Brunetti ha auspicato che il tema Ponte sullo Stretto entri presto a pieno titolo nell’Aula Battaglia, non solo nei preliminari.

“Sul ponte dico: da sindaco forse ci sono cose più urgenti. Secondo la mia visione quei 7 miliardi li avrei speso per altri progetti e non per il Ponte sullo Stretto. Ma forse servirà più alla Sicilia che a noi. Cosa rimarrà del Comune di Villa San Giovanni dopo i lavori? E perché la nostra città non è stata coinvolta nella interlocuzione? Finito in 5 anni dall’inizio dei lavori? Non prendeteci in giro”, il pensiero di Brunetti.