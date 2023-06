Ponte sullo Stretto, Salvini detta i tempi: 'Inizio lavori nel 2024, transitabile in macchina nel 2032'

"28 miliardi di cantieri in Sicilia e 28 miliardi di cantieri in Calabria, non è vero che si fa il ponte e non il resto", le parole di Salvini

“Per i lavori del Ponte sullo Stretto la partenza è prevista per primavera 2024, se fossi più prudente direi l’estate ma a me piacciono le sfide. Vedrò le prime macchine transitare nel 2032, per questo dico che questa maggioranza deve fare almeno due legislature, ci terrei veramente, mi seccherebbe non inaugurarlo”, ha dichiarato il ministro e vice premier Matteo Salvini.

“Mi auguro che la politica si unisca sul tema delle infrastrutture – ha detto il leader della Lega – il Ponte non sarà una cattedrale nel deserto. Anche io 15 anni fa lo dicevo, ma ora stiamo investendo miliardi nelle infrastrutture di Sicilia e Calabria e sarà vero il contrario. Rischiamo di velocizzare il treno fino a Reggio e poi lì avere una cesura di due ore per attraversare lo Stretto”.

“Il Ponte è parte del sistema, la politica non si divida. Ventotto miliardi di cantieri in Sicilia e 28 miliardi di cantieri in Calabria e quindi l’argomentazione che si fa il Ponte sullo stretto e non le strade non regge. Il Ponte anni fa poteva essere una bellissima cattedrale nel deserto adesso invece fa parte di un sistema. Questo governo auspicabilmente ha qualche anno davanti, l’auspicio è che sulle opere pubbliche la politica non si divida”.

Infine Salvini sul tema dei fondi Pnrr: “Spenderemo tutto e soprattutto bene i fondi Pnrr, al Mit abbiamo 60 miliardi di questi fondi Pnrr e li spenderemo per il macro come l’alta velocità e il micro come per gli appartamenti per studenti, l’asilo, nido o la caserma, Se c’è qualcosa che tecnicamente non è possibile realizzare in tempo perchè non ci sono microchip, i fondi pnrr li uso per altro”.