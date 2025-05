Ponte sullo Stretto, Salvini: ‘A luglio la pre-cantierizzazione. Sarà pronto in 7 anni’

Lo ha detto il ministro dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini a Porta a Porta su Rai1.

“Il ponte – ha spiegato – è solo una parte di un progetto che vede la metropolitana tra Messina e Reggio C, palazzetti dello sport, biblioteche, porti turistici, nuovi quartieri residenziali. Il ponte sarà un acceleratore di sviluppo, si parte con gli espropri e con le opere pre-cantierizzazione, perché insieme al ponte ci saranno 40 chilometri di strade e ferrovie sul territorio sia siciliano che calabrese”.

Al conduttore Bruno Vespa che gli chiede quando sarà percorribile il ponte, Salvini ha risposto:

“I tecnici dicono che servono 7 anni di lavori. Il che vuol dire, se tutto va come professori, docenti, tecnici, architetti e geologi hanno previsto, se i lavori partono nel 2025, nel 2032. Come nel 2032 ci sarà il primo treno che dovrebbe unire Torino-Lione, il primo treno che passa da Bolzano all’Austria, la metropolitana C di Roma che oggi è un enorme cantiere, la metropolitana a Torino”.