Ponte sullo Stretto, l’Ust Cisl di Reggio aderisce alla manifestazione di Messina

La CISL della Città Metropolitana di Reggio Calabria aderisce alla manifestazione in programma il 28 marzo a Messina, promossa a sostegno della realizzazione del Ponte sullo Stretto e del rafforzamento delle infrastrutture strategiche per il Mezzogiorno, ritenute essenziali per colmare i ritardi storici e rilanciare la competitività dell’intero sistema territoriale.

“Il tema delle grandi opere – afferma la Segretaria Generale Nausica Sbarra – deve essere affrontato all’interno di un quadro di confronto strutturato e permanente con le parti sociali e le istituzioni, superando approcci ideologici e valorizzando, una programmazione condivisa, orientata all’efficacia degli interventi e alla piena utilizzazione delle risorse nazionali ed europee. In tale prospettiva – prosegue la Segretaria CISL della Città Metropolitana di Reggio Calabria – il Ponte sullo Stretto può rappresentare un’infrastruttura abilitante, in grado di rafforzare l’integrazione tra Sicilia e Calabria e di inserirsi nei corridoi strategici euro-mediterranei, a condizione che sia accompagnato da un piano organico di investimenti che coinvolga la rete ferroviaria, la viabilità, la portualità e la logistica, rendendo realmente competitivo il sistema produttivo del Mezzogiorno. Come UST CISL Metropolitana evidenziamo la necessità che ogni intervento infrastrutturale sia orientato a garantire ricadute occupazionali stabili e di qualità, nel pieno rispetto della legalità, della sicurezza nei luoghi di lavoro e dei diritti dei lavoratori, contrastando ogni forma di precarietà e di lavoro irregolare. Centrale, in tal senso è l’attivazione di strumenti di monitoraggio e di governance partecipata, capaci di assicurare trasparenza nelle procedure e tracciabilità degli investimenti”.