City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI
In Evidenza

Ponte sullo Stretto, l’Ust Cisl di Reggio aderisce alla manifestazione di Messina

"Il Ponte può rappresentare una leva di sviluppo se inserito in una visione organica, fondata su trasparenza, sostenibilità e lavoro di qualità" così la segretaria generale Sbarra

25 Marzo 2026 - 17:26 | Comunicato Stampa

Nausica Sbarra

“Il confronto sulle grandi opere – dichiara la Segretaria Generale Nausica Sbarra – va ricondotto a un metodo di partecipazione e responsabilità condivisa: il Ponte può rappresentare una leva di sviluppo se inserito in una visione organica, fondata su trasparenza, sostenibilità e lavoro di qualità”.

La CISL della Città Metropolitana di Reggio Calabria aderisce alla manifestazione in programma il 28 marzo a Messina, promossa a sostegno della realizzazione del Ponte sullo Stretto e del rafforzamento delle infrastrutture strategiche per il Mezzogiorno, ritenute essenziali per colmare i ritardi storici e rilanciare la competitività dell’intero sistema territoriale.

Il confronto con istituzioni e parti sociali

“Il tema delle grandi opere – afferma la Segretaria Generale Nausica Sbarra – deve essere affrontato all’interno di un quadro di confronto strutturato e permanente con le parti sociali e le istituzioni, superando approcci ideologici e valorizzando, una programmazione condivisa, orientata all’efficacia degli interventi e alla piena utilizzazione delle risorse nazionali ed europee. In tale prospettiva – prosegue la Segretaria CISL della Città Metropolitana di Reggio Calabria – il Ponte sullo Stretto può rappresentare un’infrastruttura abilitante, in grado di rafforzare l’integrazione tra Sicilia e Calabria e di inserirsi nei corridoi strategici euro-mediterranei, a condizione che sia accompagnato da un piano organico di investimenti che coinvolga la rete ferroviaria, la viabilità, la portualità e la logistica, rendendo realmente competitivo il sistema produttivo del Mezzogiorno. Come UST CISL Metropolitana evidenziamo la necessità che ogni intervento infrastrutturale sia orientato a garantire ricadute occupazionali stabili e di qualità, nel pieno rispetto della legalità, della sicurezza nei luoghi di lavoro e dei diritti dei lavoratori, contrastando ogni forma di precarietà e di lavoro irregolare. Centrale, in tal senso è l’attivazione di strumenti di monitoraggio e di governance partecipata, capaci di assicurare trasparenza nelle procedure e tracciabilità degli investimenti”.

Leggi anche

“Particolare attenzione – conclude Nausica Sbarra –  è posta anche al tema della sostenibilità ambientale e sociale, che deve accompagnare ogni fase progettuale e realizzativa, attraverso un equilibrio tra sviluppo infrastrutturale, tutela del territorio e valorizzazione delle comunità locali. La CISL della Città Metropolitana di Reggio Calabria ribadisce, pertanto, il proprio impegno a sostenere politiche di sviluppo partecipato e inclusivo, che mettano al centro il lavoro, la persona e la coesione sociale, nella convinzione che il rilancio del Mezzogiorno passi attraverso scelte infrastrutturali integrate, condivise e capaci di generare valore duraturo per le nuove generazioni”.

CislPonte sullo StrettoReggio Calabria Attualità