Ponte sullo Stretto, è il momento decisivo: Salvini atteso a Reggio Calabria

Secondo quanto raccolto da CityNow, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini sarà giovedì mattina a Reggio Calabria, precisamente a Santa Trada, per una conferenza stampa dedicata al Ponte sullo Stretto.

La visita del leader della Lega arriverà a poche ore dalla tanto attesa decisione del Cipess, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, che dovrà esprimersi sul progetto definitivo dell’opera. Si tratta di uno step decisivo e fondamentale per l’avvio effettivo dei lavori del ponte.

L’appuntamento di giovedì si inserisce in un momento cruciale per il progetto, dopo l’annuncio dello stesso Salvini che, nei giorni scorsi, aveva indicato mercoledì come data per l’approvazione definitiva del progetto esecutivo. “Se ne parla dagli antichi romani, sono le ultime norme e ultime firme per queste quarantotto ore che segneranno una pagina di storia”, le parole ieri di Salvini.