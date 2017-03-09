A Porto Bolaro la mostra ‘Dinosauri in carne e ossa’

Si terrà al Porto Bolaro shopping center la manifestazione Dinosauri in carne e ossa dal 17 marzo al 9 aprile.

Una mostra imperdibile e straordinaria che vi accompagnerà in un viaggio nella storia!

Siete pronti a conoscere da vicino i dominatori del passato?

Dal 17 marzo al 9 aprile non perdere la mostra “Dinosauri in carne e ossa”, un’avventura che vi porterà a conoscere da vicino gli abitanti della Terra di milioni di anni fa tramite ricostruzioni scientifiche realizzate sotto l’attenta guida di Paleontologi professionisti e un team multidisciplinare e modelli a grandezza naturale.

E a tutti i partecipanti verrà rilasciato l’attestato preistorico!