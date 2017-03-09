A Porto Bolaro la mostra ‘Dinosauri in carne e ossa’
Modelli a grandezza naturale e ricostruzioni scientifiche per un viaggio tra gli abitanti della Terra di milioni di anni fa
09 Marzo 2017 - 14:52 | di Federica Geria
Si terrà al Porto Bolaro shopping center la manifestazione Dinosauri in carne e ossa dal 17 marzo al 9 aprile.
Una mostra imperdibile e straordinaria che vi accompagnerà in un viaggio nella storia!
Siete pronti a conoscere da vicino i dominatori del passato?
Dal 17 marzo al 9 aprile non perdere la mostra “Dinosauri in carne e ossa”, un’avventura che vi porterà a conoscere da vicino gli abitanti della Terra di milioni di anni fa tramite ricostruzioni scientifiche realizzate sotto l’attenta guida di Paleontologi professionisti e un team multidisciplinare e modelli a grandezza naturale.
E a tutti i partecipanti verrà rilasciato l’attestato preistorico!
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