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A Porto Bolaro la mostra ‘Dinosauri in carne e ossa’

Modelli a grandezza naturale e ricostruzioni scientifiche per un viaggio tra gli abitanti della Terra di milioni di anni fa

09 Marzo 2017 - 14:52 | di Federica Geria

Dinosauri in carne e ossa, la mostra al Porto Bolaro di Reggio Calabria

Si terrà al Porto Bolaro shopping center la manifestazione Dinosauri in carne e ossa dal 17 marzo al 9 aprile.

Una mostra imperdibile e straordinaria che vi accompagnerà in un viaggio nella storia!

Siete pronti a conoscere da vicino i dominatori del passato?

Dal 17 marzo al 9 aprile non perdere la mostra “Dinosauri in carne e ossa”, un’avventura che vi porterà a conoscere da vicino gli abitanti della Terra di milioni di anni fa tramite ricostruzioni scientifiche realizzate sotto l’attenta guida di Paleontologi professionisti e un team multidisciplinare e modelli a grandezza naturale.
E a tutti i partecipanti verrà rilasciato l’attestato preistorico!

Paolo Ielo

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