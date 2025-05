Porti, incontro Cannizzaro-Rizzo: ‘Tutte le attività avranno un’accelerazione’

“Proficuo incontro quest’oggi con il neo Commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, Francesco Rizzo, chiamato a gestire attività e strategie dei porti di Messina, Tremestieri, Milazzo, Reggio Calabria, Villa San Giovanni e Saline. Sarà un compito arduo ma di certo molto avvincente per lui, soprattutto in un periodo storico come questo, caratterizzato dal prossimo avvio dei lavori del Ponte sullo Stretto. Pertanto, gli auguro sinceramente un buon lavoro.”